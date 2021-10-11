Готовимся к локдауну? Что не так с темпами коронавируса в Украине

Ежедневно выявляют новых больных, а уровень госпитализаций приближается к показателям весенней волны

В Украине, где 11 октября обнаружили более 8000 новых случаев заболевания Covid-19, эпидемиологическая ситуация бьет антирекорды. В прошлом году в это время больных коронавирусом было вполовину меньше, соответственно — ниже были и показатели смертности. В регионах обеспокоены заполненностью койко-мест, поскольку число госпитализированных растет с каждым днем. Чего ждать дальше? "Телеграф" разбирался в текущей эпидобстановке.

Количество новых случаев

На последней неделе число новых больных Covid-19 пересекло отметку в 15 тыс. человек за сутки: по состоянию на 7 октября зафиксировали 15125 инфицирований. А в пятницу 8 октября — уже 16 362. Такой рост случаев стал рекордным почти за полгода.

С показателя в +15 тыс. больных в сутки начиналась масштабная волна ковида в Украине весной 2021 года. Об этом наглядно свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Статистика новых случаев Covid-19 в Украине. Данные СНБО: covid19.rnbo.gov.ua

Статистика новых случаев Covid-19 в Украине весной 2021 года. Данные СНБО: covid19.rnbo.gov.ua

Уровень госпитализации

Как сообщает на своей странице в Facebook системный аналитик Евгений Истребин, Украина в воскресенье 10 октября превысила осенний максимум госпитализаций. По его данным, в больницах сейчас находится 29 902 человек, а прирост за последнюю неделю составил + 32%. Эксперт отмечает, что превысили показатель госпитализации, который был во время масштабной весенней волны, уже три области — Луганская, Запорожская и Херсонская. По прогнозу Истребина, подобная эпидситуация скоро установится в Донецкой и Харьковской областях, затем — на Волыни и Сумщине.

О том, что ситуация с уровнем госпитализации ухудшается, свидетельствуют и данные мониторинга СНБО. Уровень госпитализации показывает динамику роста — как за неделю, так и за две недели и последний месяц. А количество выписанных пациентов из больниц не превышает число госпитализированных с коронавирусом.

Данные СНБО: health-security.rnbo.gov.ua

Данные СНБО: health-security.rnbo.gov.ua

Данные СНБО: health-security.rnbo.gov.ua

По данным СНБО, количество занятых коек сейчас составляет 29 869. Самые высокие показатели в Одесской и Донецкой областях, превышающие 60%. Тогда как более половины занятых койко-мест с больными Covid-19 имеют Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская, Ровенская, Ивано-Франковская, Запорожская области.

Статистика по занятым койкам. Данные СНБО: health-security.rnbo.gov.ua

Более того, 14 областей по уровню госпитализаций уже находятся в "красной" зоне. А загруженность коек с кислородом критическая в Донецкой и Одесской областях.

Ситуация в регионах. данные МОЗ

Читайте также: Категория В регионах Допраздновались: после Дня города в Мелитополе больше некуда класть ковидных больных Городские власти обеспокоены ростом заболеваемости, однако его связь с проведением массовых праздничных мероприятий отрицают

Смертность от коронавируса

За последние сутки в Украине ковид унес жизни 207 человек, тогда как сутками ранее было 162 летальных случая. Как показывают текущие данные сайта Woldometers, Украина по количеству смертей стала второй. Первой идет Россия, где 957 умерших.

Топ-10 стран по количеству смертей от ковида. Данные: worldometers.info

Вакцинация в Украине

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, темпы вакцинации против Covid-19 ускорились. Так, в течение недели 4-10 октября в нашей стране привито более 721 тыс. человек. Из них одну дозу получили 358 тыс. человек, а уже две — 363 тыс.

Всего за время вакцинной кампании в Украине сделали почти 13,7 млн прививок. Более половины (7,5 млн человек) получили одну дозу. Завершили курс вакцинации более 6,1 млн граждан. Тогда как количество населения Украины составляет около 41 млн.

В надежде ускорить темпы в Украине введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, а также сотрудников сферы образования всех уровней. Отказ от прививок грозит отстранением с работы.

В Минздраве призывают украинцев вакцинироваться, апеллируя статистическими показателями. По данным министерства, 97% людей, которые попали в больницу, не имели прививок против коронавируса.

Чего ждать

Учитывая, как складывается эпидемиологическая ситуация, логичным является вопрос об угрозе локдауна в Украине.

Врач Тарас Жиравецкий считает, что страна фактически уже находится в "красной" зоне.

Тогда как врач Андрей Волянский считает, что текущая волна будет не такой, как весной. Способствовать этому будет не уровень вакцинации, так как он низкий, а то, что многие граждане уже переболели ковидом.

А вот системный аналитик Евгений Истребин считает, что страна просто "летит в ковидную катастрофу" и вскоре столкнется с эпидситуацией, как весной этого года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что пик ситуации с ковидом в стране ожидается в конце октября. По прогнозу СНБО, в конце этого месяца и в начале ноября количество госпитализированных пациентов может дойти до 50-55 тыс. человек. Данилов отмечает, что это будет нагрузкой на медицинскую систему, хотя и она сейчас подготовлена лучше, чем это было раньше. Кроме того, СНБО намерен решить вопрос с учебным процессом в школах и вузах, учитывая влияние "Дельта"-штамма на детское население.

Заметим, что за все время пандемии в стране заболели более 2,5 млн человек, выздоровели — почти 2,3 млн, а умерли вследствие заболевания ковидом — более 58 тыс. граждан.

Как сообщал "Телеграф", ситуацию с коронавирусом ухудшает активизация штамма "Дельта". На инфицирование "Дельтой" могут указать определенные симптомы, которые следует вовремя заметить.