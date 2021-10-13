Путін заслав "кримську няшу" з Держдуми на тропічні острови

Нове призначення колишньої депутатки стала приводом для жартів в мережі.

Наталю Поклонську, яка була прокурором Криму при окупаційній владі, а потім стала депутатом Держдуми РФ минулого скликання, відсилають з Москви послом в Кабо-Верде. Про подібні плани стало відомо ще в серпні, але 13 жовтня документ підписаний офіційно.

Указ розміщений на офіційному порталі.

Поклонська раніше заявляла про бажання спробувати себе на дипломатичній ниві і з середи вона офіційно стала третьою жінкою-послом в РФ.

У мережі на призначення Поклонської на острівну державу на захід від Африканського континенту відреагували жартами. Нову посаду називають "тропічним засланням" і створюють меми.

Частина користувачів порівняли Кабо-Верде з Кримом, а у деяких — прокинулися творчі здібності.

Кабо-Верде відома також як острова Зеленого мису — маленька держава в Атлантичному океані. Її населення — трохи більше півмільйона людей. У літературі острови іноді називають "забутими" через віддаленість від континенту на близько 600 км.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії заявили про небезпеку епідемії чуми.