У Поклонської нова посада: "Я все ближче до України"

За словами Поклонської, пріоритетом в роботі вбачає для себе "захист співгромадян в Україні"

Президент російської держави Володимир Путін підписав указ щодо призначення колишньої української прокурорки Наталі Поклонської на посаду заступниці керівника Росспівробітництва — федеральної агенції, яка підпорядковується Міністерству закордонних справ Росії.

Відповідний документ було опубліковано на офіційному порталі правової інформації у середу, 2 лютого.

Як пише видання "Крыминформ", кореспондентам якого вдалося поспілкуватися з чиновницею, сама Поклонська у новій роботі, яка включає виконання функцій по розвитку міжнародних відносин між РФ та іншими державами СНД, вже обрала для себе пріоритет і планує "захищати співвітчизників за кордоном, зокрема в Україні".

"Мій російсько-український досвід тут стане в пригоді. Ми з Україною стаємо все ближче й ближче одне до одного", — наголосила вона.

Тоді ж речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що нова заступниця займатиметься виключно тим, чим вважатиме за потрібне керівник агенції.

Варто відзначити, що Наталя Поклонська у 2012-2014 роках обіймала посаду старшої прокурорки Генпрокуратури України, а після анексії кримського півострова стала "прокуроркою" вже окупованих територій. На цій посаді вона пробула включно по 2016 рік.

Колишня українська юристка також запам'яталася своєю ініціативою по забороні представницького органу кримських татар (Меджлісу).

Окрім того, саме Поклонська була "стороною обвинувачення" у справі 2014 року щодо відомого українського режисера Олега Сєнцова.

З 2016 по 2021 рік юристка була депутаткою Держдуми Російської Федерації та представляла партію "Єдина Росія".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Наталю Поклонську призначили послом у Кабо-Верде, що стало приводом для жартів серед користувачів мережі.