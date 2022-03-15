Четкое совпадение - в сети нашли новое сходство между россией и нацистской Германией

Найти совпадение помог советский кинематограф

Прийдя в Украину захватчики решили пометить свою технику символами латинского алфавита. Среди них часто встречающиеся — "V" и "Z". Согласно объяснениям Минобороны страны агрессора, это якобы части пропагандистских фраз типа "За победу".

Некоторые россияне выдвинули свои версии того, откуда взялись эти символы. Так, российский политик Илья Яшин заметил такие символы в фильме "17 мгновений весны". Телефильм вышел еще в 70-х и был посвящен истории разведчика СССР в высших эшелонах нацистов.

И если использование символа "Z" в фильме не раскрывается, то две серебристые ленты на форме СС — это особый знак различия — "шеврон старого бойца". Его носили те члены НСДАП, кто поддерживал нацистов до прихода к власти Гитлера в 1933 году.

Отметим, что в россии развернулись сразу два течения — публичная поддержка путинской политики с использованием такой символики и движение противников военных действий россии в Украине, которые выражают физический протест против такой поддержки.

В Чехии символику "Z" уже хотят приравнять к свастике и запретить. Как ранее писал "Телеграф", все чаще возникает сравнение современной россии и фашистской Германии. В интервью Германа Геринга психологу нашли даже "рецепт" того, как россиян привели к войне.