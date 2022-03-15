Чіткий збіг — у мережі знайшли нову подібність між росією та нацистською Німеччиною

Знайти збіг допоміг радянський кінематограф

Прийшовши в Україну, загарбники вирішили помітити свою техніку символами латинського алфавіту. Серед них часто зустрічаються — "V" та "Z". Згідно з поясненнями Міноборони країни агресора, це нібито частини пропагандистських фраз на кшталт "За перемогу".

Деякі росіяни висунули свої версії, звідки взялися ці символи. Так, російський політик Ілля Яшин помітив такі символи у фільмі "17 миттєвостей весни". Телефільм вийшов ще в 70-х і був присвячений історії розвідника СРСР у найвищих ешелонах нацистів.

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І якщо використання символу "Z" у фільмі не розкривається, то дві сріблясті стрічки на формі СС — це особлива відмінність — "шеврон старого бійця". Його носили ті члени НСДАП, які підтримували нацистів до приходу до влади Гітлера в 1933 році.

Зазначимо, що в рф розгорнулися одразу дві течії — публічна підтримка путінської політики з використанням такої символіки та рух противників військових дій росії в Україні, які виражають фізичний протест проти такої підтримки.

У Чехії символіку "Z" вже хочуть прирівняти до свастики та заборонити. Як раніше писав "Телеграф", все частіше виникає порівняння сучасної росії та фашистської Німеччини. В інтерв’ю Германа Герінга психологу знайшли навіть "рецепт" того, як росіян привели до війни.