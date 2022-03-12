Герінг говорив про це: як змушують людей іти на непотрібну війну

Достатньо зіграти на почуттях

Між сучасною росією та гітлерівською Німеччиною багато хто після вторгнення в Україну проводить паралелі. Зокрема, з реакцією російського суспільства. У мережі став популярним уривок із книги "Нюрнберзький щоденник" Густава Гілберта, який провів багато часу спілкуючись із фашистами.

Зокрема людей зацікавив уривок із спілкування з Германом Герінгом. Він був упевнений, що народ у війнах не зацікавлений. Для фермера бути цілим після закінчення війни та повернутися додому — це максимум, на що він може розраховувати, але політика держави визначається вождями та залучити людей на війну неважко у будь-якому вигляді держави.

"Потрібно лише одне — заявити народу, що на його країну напали, звинуватити всіх пацифістів у відсутності почуття патріотизму і стверджувати, що вони наражають країну на небезпеку ", — сказав Герінг психологу у впевненості, що такий метод — спрацьовує безвідмовно.

Подібність помічають у різних аспектах. Але більше людей лякає навіть не схожість методів, а перспективи.

Зазначимо, що подібна риторика звучала у росії задовго до вторгнення. Чутки про те, що нібито Україна нападе, роздмухували ще до заяв, пов’язаних із псевдодержавами "ЛДНР". Один із аргументів росіян у соцмережах — про 8 років, які Україна нібито нападала на ОРДЛО, забуваючи, що це окупована росією територія.

Ще минулого року, путін заявляв, що росія через Україну живе з оглядеою, а НАТО нібито прагне напасти на росію. Такі заяви в країні робилися не тільки останнім часом, а й задовго до цього, темі присвячувалися книги — політологи серйозно розглядали варіант нападу заходу на росію у 2011 році.

Як раніше писав "Телеграф" за відмінні від офіційної ідеології слова про війну в Україні в Росії тепер накладається покарання до 15 років за ґратами.