Путін — Гітлер: Мадонна виступила на захист України (відео)

На думку артистки, очільник Кремля перейшов усі можливі межі

Порівняння з нацистом Адольфом Гітлером та звинувачення Росії у брехні — саме із таких ключових моментів і складається звернення співачки Мадонни стосовно повномасштабної російсько-української війни. Співачка висловилася на підтримку України і закликала світ підтримувати нашу державу фінансово.

Свою позицію вона опублікувала в особистому Instagram-профілі у суботу, 26 лютого (за Києвом).

"Путін порушив усі існуючі угоди про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України, — зазначила Мадонна. — Ми підтримуємо вас, президенте Зеленський! Ми молимося за вас і вашу країну!"

Також артистка назвала вторгнення Російської Федерації безглуздим та жадібним. Своїх підписників та шанувальників вона закликала долучитися до збору коштів для гуманітарної допомоги українцям.

"Не відчуваймо себе безпорадними, коли стикаємося із геополітичними діями такого масштабу!" — додала співачка.

Ще вона додала хештег #stopputin (#ЗупинітьПутіна) і опублікувала сторіз із синьо-жовтим прапором.

"Ми підтримуємо Україну!" — йдеться у сторіз

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Нагадаємо, що напередодні проти війни з Україною висловилася навіть донька пресс-секретаря Кремля Єлизавета Пєскова. Щоправда, її допис у соцмережі пробув недовго — його досить оперативно видалили.

А от деякі російські артисти, як, наприклад, Микола Басков, вважають, що вторгнення російських військ в Україну — це право Російської Федерації.