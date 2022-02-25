Рус

Донька прес-секретаря Путіна виступила проти війни Росії з Україною

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
917
Дмитро та Єлизавета Пєскови Новина оновлена 25 лютого 2022, 18:31
Дмитро та Єлизавета Пєскови

Старша донька Пєскова не підтримує агресію РФ.

Після вторгнення Росії на території України багато російських медійних особистостей: актори, співаки та телеведучі виступили проти війни, про що почали писати у своїх соцмережах, публікуючи пости з хештегом "Ні війні". До противників вторгнення приєдналася і дочка прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова — 24-річна Єлизавета Пєскова.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина опублікувала сторіс, де на чорному тлі розмістила хештег "Немає війні". Мабуть, Пєсков не встиг "промити" дочки мізки.

Але недовго дівчина була проти. Через годину після публікації сторіс, Ліза Пєскова її видалила.

Зазначимо, що після того, як Путін розпочав війну в Україні, багато російських артистів, телеведучих, журналістів і блогерів засудили його дії. Першим своє звернення з проханням припинити війну опублікував Валерій Меладзе, пізніше до нього приєдналися Максим Галкін, Ксенія Собчак, Іван Ургант, Олександр Гудков, Олександр Роднянський, Ілля Красильник, Ілля Найшуллер, Кантемір Балагов.

Також слід нагадати, що 24 лютого у багатьох містах Росії люди вийшли на мітинги із закликом припинити війну.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України. "Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України ".

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Зеленський у Києві
Київ
"Ми всі тут": Зеленський відповів на фейки про його евакуацію відео з Банкової
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський у Києві
"Ми всі тут": Зеленський відповів на фейки про його евакуацію відео з Банкової
Дата публікації
Категорія
РФ виключили з Ради Європи
Росію вигнали з Кабміну Ради Європи та ПАРЄ за вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Допит російського бранця
Підстрілили свої ж: з’явилося відео допиту чергового російського бранця
Дата публікації
Категорія
Європа нарешті завдала "удару" по верхівці влади РФ
ЄС погодив санкції особисто проти Путіна та Лаврова: деталі
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук
Спікер Ради звернувся до урядів світу: закрийте небо над ЧАЕС