Донька прес-секретаря Путіна виступила проти війни Росії з Україною

Старша донька Пєскова не підтримує агресію РФ.

Після вторгнення Росії на території України багато російських медійних особистостей: актори, співаки та телеведучі виступили проти війни, про що почали писати у своїх соцмережах, публікуючи пости з хештегом "Ні війні". До противників вторгнення приєдналася і дочка прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова — 24-річна Єлизавета Пєскова.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина опублікувала сторіс, де на чорному тлі розмістила хештег "Немає війні". Мабуть, Пєсков не встиг "промити" дочки мізки.

Але недовго дівчина була проти. Через годину після публікації сторіс, Ліза Пєскова її видалила.

Зазначимо, що після того, як Путін розпочав війну в Україні, багато російських артистів, телеведучих, журналістів і блогерів засудили його дії. Першим своє звернення з проханням припинити війну опублікував Валерій Меладзе, пізніше до нього приєдналися Максим Галкін, Ксенія Собчак, Іван Ургант, Олександр Гудков, Олександр Роднянський, Ілля Красильник, Ілля Найшуллер, Кантемір Балагов.

Також слід нагадати, що 24 лютого у багатьох містах Росії люди вийшли на мітинги із закликом припинити війну.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України. "Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України ".