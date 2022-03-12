Геринг говорил об этом: как заставляют людей идти на ненужную войну

Достаточно сыграть на чувствах

Между современной россией и гитлеровской Германией многие после вторжения в Украину проводят параллели. В частности — с реакцией российского общества. В сети стал популярным отрывок из книги "Нюрнбергский дневник" Густава Гилберта, который провел много времени общаясь с фашистами.

В частности людей заинтересовал отрывок из общения с Германом Герингом. Он был уверен, что народ в войнах не заинтересован. Для фермера быть целым по окончанию войны и вернуться домой — это максимум, на что он может рассчитывать, но политика государства определяется вождями и завлечь людей на войну нетрудно в любом виде государства.

"Требуется лишь одно — заявить народу, что на его страну напали, обвинить всех пацифистов в отсутствии чувства патриотизма и утверждать, что они подвергают страну опасности", — сказал Геринг психологу в уверенности, что такой метод — срабатывает безотказно.

Сходство замечают в разных аспектах. Но больше людей пугает даже не похожесть методов, а перспективы.

Отметим, что подобная риторика звучала в россии задолго до вторжения. Слухи о том, что якобы Украина нападет, раздувались еще до заявлений, связанных с псевдогосударствами "ЛДНР". Один из аргументов россиян в соцсетях — про 8 лет, которые Украина якобы нападала на ОРДЛО, забывая, что это оккупированная россией территория.

Еще в прошлом году, путин заявлял, что россия из-за Украины живет с оглядкой, а НАТО якобы жаждет напасть на россию. Такие заявления в стране делались не только в последнее время, а задолго до этого, теме посвящались книги — политологи всерьез рассматривали вариант нападения запада на россию в 2011 году.

Как ранее писал "Телеграф" за отличные от официальной идеологии слова о войне в Украине в россии теперь полагается наказание до 15 лет за решеткой.