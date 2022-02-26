Путин — Гитлер: Мадонна выступила в защиту Украины (видео)

По мнению артистки, глава Кремля перешел все возможные границы.

Сравнение с нацистом Адольфом Гитлером и обвинение России во лжи — именно из таких ключевых моментов и состоит обращение певицы Мадонны по поводу полномасштабной российско-украинской войны. Певица высказалась в поддержку Украины и призвала мир поддерживать наше государство финансово.

Свою позицию она опубликовала в личном Instagram-профиле в субботу, 26 февраля (по Киеву).

"Путин нарушил все существующие соглашения о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины, — отметила Мадонна. — Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну!"

Также артистка назвала вторжение Российской Федерации бессмысленным и алчным. Своих подписчиков и поклонников она призвала приобщиться к сбору средств для гуманитарной помощи украинцам.

"Не будем чувствовать себя беспомощными, когда сталкиваемся с геополитическими действиями такого масштаба!" – добавила певица.

Еще она добавила хэштег #stopputin (#Остановите Путина) и опубликовала сториз с сине-желтым флагом.

"Мы поддерживаем Украину!" — говорится в сторез

Читайте также: Категория Новости России Любимый певец Путина предал его из-за Украины? Пока оккупанты пытаются захватить Украину, российский певец постит в сторис

Напомним, что накануне против войны с Украиной высказалась даже дочь пресс-секретаря Кремля Елизавета Пескова. Правда, ее сообщение в соцсети пробыло недолго — его довольно оперативно удалили.

А вот некоторые российские артисты, как, например, Николай Басков, считают, что вторжение российских войск в Украину – это право Российской Федерации.