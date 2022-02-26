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Путин — Гитлер: Мадонна выступила в защиту Украины (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Певица показала фанатам несколько снимков из Украины Новость обновлена 26 февраля 2022, 06:01
Певица показала фанатам несколько снимков из Украины

По мнению артистки, глава Кремля перешел все возможные границы.

Сравнение с нацистом Адольфом Гитлером и обвинение России во лжи — именно из таких ключевых моментов и состоит обращение певицы Мадонны по поводу полномасштабной российско-украинской войны. Певица высказалась в поддержку Украины и призвала мир поддерживать наше государство финансово.

Свою позицию она опубликовала в личном Instagram-профиле в субботу, 26 февраля (по Киеву).

"Путин нарушил все существующие соглашения о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины, — отметила Мадонна. — Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну!"

Также артистка назвала вторжение Российской Федерации бессмысленным и алчным. Своих подписчиков и поклонников она призвала приобщиться к сбору средств для гуманитарной помощи украинцам.

"Не будем чувствовать себя беспомощными, когда сталкиваемся с геополитическими действиями такого масштаба!" – добавила певица.

Еще она добавила хэштег #stopputin (#Остановите Путина) и опубликовала сториз с сине-желтым флагом.

"Мы поддерживаем Украину!" — говорится в сторез
"Мы поддерживаем Украину!" — говорится в сторез

Напомним, что накануне против войны с Украиной высказалась даже дочь пресс-секретаря Кремля Елизавета Пескова. Правда, ее сообщение в соцсети пробыло недолго — его довольно оперативно удалили.

А вот некоторые российские артисты, как, например, Николай Басков, считают, что вторжение российских войск в Украину – это право Российской Федерации.

Теги:
#Украина #Россия #Мадонна #Война
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