Вторжение России: СМИ узнали, кому РФ может "передать власть" в Украине, соцсети хохочут

Царев на фоне таких слухов рассказал, как искал в Крыму сбежавшего пса.

Россия после вероятного вторжения в Украину может назначить на пост главы оккупационной администрации бывшего члена "Партии регионов" Олега Царева.

Как пишет Financial Times, такие данные получила американская разведка.

В издании отмечается, что Царев, который является бывшим народным депутатом Украины, может быть замешан в каком-то заговоре Кремля и, вероятно, что после вторжения России в Украину именно его попытаются назначить главой марионеточного правительства в Киеве.

"Москва может назначить Олега Царева и других на руководящие роли в рамках этих усилий", — приводит слова представителя западной разведки издание Financial Times.

В то время как разведка США получила данные об участии Царева в преступном заговоре, бывший депутат-беглец рассказал, что его никто даже не планировал назначать на такую должность, поскольку он недостаточно важен. Царев сообщил, что он провел прошлые выходные в Крыму в поисках своей потерянной собаки. По его словам, на российские каналы его не зовут, а основная сфера его деятельности — три санатория на оккупированном украинском полуострове, которыми он руководит.

Стоит отметить, что такие данные разведчиков США изрядно повеселили сеть. Некоторые пользователи писали, что Цареву придется посоревноваться за пост с Ильей Кивой или даже Евгением Мураевым, которого уже называли вероятным ставленником Кремля.

Некоторые намекнули на умственные способности и пристрастия Олега Царева к алкоголю. По мнению некоторых пользователей Twitter это и стало решающим фактором при выборе такого "главы".

А один из пользователей написал, что фамилия у Царева не слишком амбициозная и в шутку предложил Павла Губарева, который в Украине признан террористом за поддержку марионеточного правительства террористической группировки "ДНР" и даже был провозглашен "народным губернатором" Донецкой области.

Вместо Царева в марионетки Кремлю предложили Губарева - все дело в фамилии

Тем временем близится 16 февраля — дата, когда Россия якобы должна начать полномасштабное вторжение в Украину. Такую информацию ранее озвучивали западные СМИ. В Украине на этот счет успокаивают, заявив, что шансов полномасштабной агрессии со стороны РФ практически не существует.