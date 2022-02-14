Будет ли вторжение России? В "Слуге народа" оценили вероятность начала большой войны

В правящей партии Украины призвали граждан не паниковать.

В "Слуге народа" оценили вероятность начала открытого военное вторжения России в Украину.

Об этом рассказал журналистам народный депутат Олег Дунда.

"Шансов полномасштабной агрессии (со стороны России, — ред) практически не существует", — сказал он и добавил, что Верховная Рада должна работать в штатном режиме.

Он также обратил внимание на то, что Министерство обороны Беларуси пошло на диалог с украинскими коллегами и согласилось предпринять шаги по снижению напряжения.

Кроме того, он напомнил, что 14 февраля российский президент Владимир Путин провел совещание с министрами, во время которого прозвучали заявления о сворачивании военных учений в ряде регионов.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Россия по разным оценкам держит у границы Украины от 80 до 151 тысяч военнослужащих, что на Западе было оценено как подготовка к началу вторжения.

На фоне этого ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за серьезных рисков дальнейшей эскалации ситуации.

"Телеграф" в свою очередь поинтересовался мнением экспертов относительно того, насколько вероятно начало полномасштабного вторжения и чем вызвана такая паника.