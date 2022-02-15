Вторгнення Росії: ЗМІ дізналися, кому РФ може "передати владу" в Україні, соцмережі регочуть

Царьов на тлі таких чуток розповів, як шукав у Криму пса, що втік.

Росія після ймовірного вторгнення в Україну може призначити на посаду голови окупаційної адміністрації колишнього члена "Партії регіонів" Олега Царьова.

Як пише Financial Times, такі дані одержала американська розвідка.

У виданні наголошується, що Царьов, який є колишнім народним депутатом України, може бути причетний до якоїсь змови Кремля і, ймовірно, що після вторгнення Росії в Україну саме його намагатимуться призначити главою маріонеткового уряду в Києві.

"Москва може призначити Олега Царьова та інших на керівні ролі у рамках цих зусиль", — наводить слова представника західної розвідки видання Financial Times.

Після того як розвідка США отримала дані про участь Царьова у злочинній змові, колишній депутат-втікач розповів, що його ніхто навіть не планував призначати на таку посаду, оскільки він недостатньо важливий. Царьов повідомив, що він провів минулі вихідні у Криму у пошуках свого втраченого собаки. За його словами, на російські канали його не звуть, а основна сфера його діяльності — три санаторії на окупованому українському півострові, якими він керує.

Варто зазначити, що такі дані розвідників США неабияк повеселили мережу. Деякі користувачі писали, що Царьову доведеться позмагатися за пост з Іллею Кивою або навіть Євгеном Мураєвим, якого вже називали ймовірним ставлеником Кремля.

Деякі натякнули на розумові здібності та пристрасті Олега Царьова до алкоголю. На думку частини користувачів Twitter це і стало вирішальним фактором під час вибору такого "глави".

А один із користувачів написав, що прізвище у Царьова не надто амбітне і жартома запропонував Павла Губарєва, який в Україні визнаний терористом за підтримку маріонеткового уряду терористичного угруповання "ДНР" і навіть був проголошений "народним губернатором" Донецької області.

Замість Царьова у маріонетки Кремлю запропонували Губарєва – вся справа у прізвищі

Тим часом наближається 16 лютого — дата, коли Росія нібито має розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Таку інформацію раніше озвучували західні ЗМІ. В Україні із цього приводу заспокоюють, заявивши, що шансів повномасштабної агресії з боку РФ практично не існує.