Чи буде вторгнення Росії? У "Слузі народу" оцінили ймовірність початку великої війни

У правлячій партії України закликали громадян не панікувати.

У "Слузі народу" оцінили ймовірність початку відкритого військового вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів журналістам народний депутат Олег Дунда.

"Шансів повномасштабної агресії (з боку Росії, — ред.) практично не існує", — сказав він і додав, що Верховна Рада має працювати у штатному режимі.

Він також звернув увагу на те, що Міністерство оборони Білорусі пішло на діалог з українськими колегами та погодилося вжити заходів щодо зниження напруги.

Крім того, він нагадав, що 14 лютого російський президент Володимир Путін провів нараду з міністрами, під час якої прозвучали заяви про згортання військових навчань у низці регіонів.

Як повідомлялося раніше, наразі Росія за різними оцінками тримає біля кордону України від 80 до 151 тисячі військовослужбовців, що на Заході було оцінено як підготовка до початку вторгнення.

На тлі цього низка країн закликала своїх громадян залишити Україну через серйозні ризики подальшої ескалації ситуації.

"Телеграф" своєю чергою поцікавився думкою експертів щодо того, наскільки ймовірним є початок повномасштабного вторгнення і чим викликана така паніка.