У сбежавшего в Россию экс-нардепа Царева умерла 17-летняя дочь

Причину смерти Царев не раскрыл.

У бывшего народного депутата Украины Олега Царева, обвиняемого в сепаратизме, умерла 17-летняя дочь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Судя по фото, опубликованному Царевым, его дочь умерла 17-го июля.

"У меня умерла дочь. Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней…Я снял с неё уже мертвой, но ещё как будто живой, крестик. Повесил себе на грудь", — написал бывший нардеп.

О причинах смерти Царев ничего не сообщил.

Напомним, Олег Царев — бывший народный депутат от "Партии регионов". Настаивал на силовом разгоне протестующих во время Революции Достоинства. 6 мая 2014 года заявил о необходимости проведения референдумов 11 мая по вопросу независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также о планах по созданию так называемой "Новороссии".

В 2016 году Генпрокуратура направила в суд дело Царева. МВД Украины ранее объявило Царева в международный розыск.