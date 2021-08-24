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У колишнього нардепа-втікача Царьова померла 17-річна дочка

Автор
О. Броскова
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У колишнього нардепа-втікача Царьова померла 17-річна дочка Новина оновлена 24 серпня 2021, 14:01
Олег Царьов/джерело фото: LIGA.net

Причину смерті Царьов не розкрив.

У колишнього народного депутата України Олега Царьова, обвинуваченого в сепаратизмі, померла 17-річна дочка.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Судячи з фото, опублікованого Царьовим, його дочка померла 17-го липня.

"У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не прощу. Частина мене померла разом з нею ... Я зняв з неї вже мертвою, але ще як ніби живий, хрестик. Повісив собі на груди", — написав колишній нардеп.

Про причини смерті Царьов нічого не повідомив.

Нагадаємо, Олег Царьов — колишній народний депутат від "Партії регіонів". Наполягав на силовому розгоні протестувальників під час Революції Переваги. 6 травня 2014 року заявив про необхідність проведення референдумів 11 травня з питання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР", а також про плани щодо створення так званої "Новоросії".

У 2016 році Генпрокуратура направила до суду справу Царьова. МВС України раніше оголосило Царьова в міжнародний розшук.

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