Укр

Принудительная мобилизация в ОРДЛО достигла новых "высот"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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россия усиливает мобилизацию Новость обновлена 10 апреля 2022, 13:03
россия усиливает мобилизацию

Россияне мобилизуют из ОРДЛО мужчин, вообще не подлежащих призыву

Россияне, пытающиеся скрыть потери своих регулярных войск на войне в Украине, привлекают к военным действиям инвалидов детства и сотрудников "стратегических предприятий" из ОРДЛО.

Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

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Так, на Алчевский металлургический комбинат поступило указание мобилизовать 1700 человек, хотя ранее приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек. Утверждается, что это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Сняты "брони" с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии".

Документы не подлежащих призыву нашли среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР"
Документы не подлежащих призыву нашли среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР"

Ранее сообщалось, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.

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#Мобилизация #ОРДЛО
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