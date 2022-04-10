Принудительная мобилизация в ОРДЛО достигла новых "высот"
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Россияне мобилизуют из ОРДЛО мужчин, вообще не подлежащих призыву
Россияне, пытающиеся скрыть потери своих регулярных войск на войне в Украине, привлекают к военным действиям инвалидов детства и сотрудников "стратегических предприятий" из ОРДЛО.
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.
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Так, на Алчевский металлургический комбинат поступило указание мобилизовать 1700 человек, хотя ранее приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек. Утверждается, что это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Сняты "брони" с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.
Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии".
Ранее сообщалось, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.
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