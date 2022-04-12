По стопам Сталина: путин принудительно переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 63
Оккупанты похищают жителей временно оккупированных территорий и вывозят их в рф
Кровавый лидер российской федерации переселяет незаконно вывезенных украинцев в Сибирь и за Полярный круг. Согласно сведениям иностранных СМИ, около 100 тысяч украинских граждан будут сосланы за тысячи километров от собственных домов.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Указанную информацию, ссылаясь на официальные документы, обнародовало издание The Independent.
Так, согласно данным портала, кремль издал приказ уже в ближайшее время переселить около 11 тысяч граждан Украины на территорию Сибири, еще 7 218 человек – на Дальний Восток и 7 023 – в Северный Кавказ. Кроме того, официальные документы "говорят", что украинцев могли отправить в отдельные районы Чечни, Ингушетии, Дагестана и даже на Сахалин.
"Жителей портового города Мариуполя просили подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска обстреляли их город. Подписантам говорили, что они не могут вернуться на территорию Украину, поскольку столкнутся с преследованием", — говорится в тексте материала.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российские нацисты незаконно вывозят украинцев с временно оккупированных территорий в россию, после чего предлагают трудоустройство на Сахалине.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-