Операция "Оскар": Европол начал охоту за российскими деньгами

Операция будет длиться не менее года

В Европейском союзе начали специальную операцию по выявлению активов россиян, которые попали под санкции Запада.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского полицейского агентства.

Там отметили, что операция будет носить название "Оскар" и будет проводиться в кооперации со странами ЕС, Евроюстом и пограничной службой Frontex.

Усилия участников операции будут направлены на выявление схем, благодаря которым россиянам удается обходить европейские санкции, введенные в ответ на начало полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

"Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступной деятельности", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению ведомства, операция будет включать в себя целый ряд отдельных расследований и может продлиться не менее года.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе 8 апреля одобрили пятый пакет санкций против россии. В частности ним предусмотрено угольное эмбарго, а также транспортная блокада, включающая как запрет на швартовку суден под российским флагом в европейских портах, так и запрет на передвижение по территории ЕС российских и белорусских грузовиков.