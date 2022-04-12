У Зеленского жестко отреагировали на вранье путина о Донбассе

Зверства россиян в Украине не знают границ

Несмотря на заявление кровавого российского лидера владимира путина о том, что главной целью так называемой "спецоперации" в Украине является "спасение жителей Донбасса", в украинском Мариуполе мобильные крематории рф сжигают тысячи трупов мирных людей, ставших жертвой российской агрессии. Этот город стал одной из самых горячих точек ведения боевых действий с первых дней войны.

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Соответствующую информацию во вторник, 12 апреля, на своей странице в Твиттере написал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"россия заявляет, что ее цель в Украине — "защитить людей на Донбассе". Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?", — говорится в тексте публикации советника руководителя ОП.

Публикация подоляка в соцсети

Следует отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения россии на украинские земли в Мариуполе трагически погибли более 10 тысяч мирных жителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне в сети появилась информация о том, что россия применила в Мариуполе химическое оружие. Однако в Министерстве обороны Украины пока не готовы официально подтверждать эти сведения. По словам представительницы ведомства Анны Маляр, путинские военные могли сбросить на украинский город фосфорные боеприпасы.