Укр

Не химатака? В Минобороны сделали предположение насчет вещества в Мариуполе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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В Мариуполе могли и не применять химоружие Новость обновлена 12 апреля 2022, 11:35
В Мариуполе могли и не применять химоружие

Пока официальные источники ведут тщательную ппроверку

Минобороны Украины пока не готово подтвердить тезис, что в Мариуполе использовали химическое оружие. По словам замглавы ведомства Анны Маляр, путинские военные могли сбросить на город фосфорные боеприпасы.

Об этом чиновница заявила 12 апреля во время телемарафона UA Разом.

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Маляр утверждает, что сейчас в Министерстве обороны проверяют все доступные источники информации, чтобы подтвердить или опровергнуть применение химоружия. Однако чиновники уже предполагают, что есть еще один вариант атаки, который мог быть осуществлен на город — сбрасывание фосфорных бомб.

"Окончательная официальная информация будет позже, но нужно понимать, что риск применения химического оружия действительно существует и он достаточно высок", — заявила Анна Маляр.

Стоит отметить, что боеприпасы с фосфором россия уже использовала в Украине во время войны — как минимум, в Ирпене, а также сразу в нескольких населенных пунктах на Луганщине.

Фосфорные бомбы являются запрещенным к использованию типом оружия, ведь вызывают мучительные ранения из-за своей высокотемпературности и других особенностей применения. Следует отметить, что такое вооружение запрещает Женевская конвенция.

Тем временем заявления насчет химатаки в Мариуполе не прошли незамеченными иностранными партнерами Украины. Первыми отреагировали представители Великобритании, а затем в проведение расследования включились и другие государства.

Отметим, что одним из вариантов оружия, которое могло быть применено в Мариуполе, был назван ядовитый газ зарин. "Телеграф" рассказывал, как стоит себя вести, если присутствует вероятность отравления именно этим веществом.

Теги:
#Украина #Россия #Минобороны #Война #Мариуполь #Химатака #Фосфорные бомбы #Анна Маляр
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