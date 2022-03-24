россия атакует Украину фосфорными бомбами: чем они опасны

Агрессивность и высокотемпературность фосфорных бомб стали причиной запрета такого оружия даже в военное время

В ночь на четверг, 24 марта, россияне сбросили фосфорные бомбы на Луганщину, в результате чего погибли четыре человека. О применении россиянами запрещенных фосфорных боеприпасов рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Также появились сообщениями об атаке фосфорными бомбами Ирпеня и Гостомеля.

"Телеграф" рассказывает, в чем особенность фосфорного оружия и чем оно опасно.

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Что такое фосфорное оружие

Фосфорное оружие – это вид зажигательных боеприпасов, начиненных белым фосфором. При взаимодействии с воздухом он начинает гореть и продолжает гореть, пока полностью не исчезнет. Эти боеприпасы подпадают под запрет Женевской конвенции 1949 года, ограничивающей применение отдельного оружия даже в военное время, поскольку оно является негуманным. Именно агрессивность и высокотемпературность фосфорных бомб стали причиной запрета такого оружия. Несмотря на это российские оккупанты продолжают применять его в боевых действиях в Украине.

Фосфорные бомбы очень опасны и попавшие под удар люди могут получить серьезные увечья. Чаще фосфорная бомба приводит к тяжелым ожогам на теле, а при вдыхании жара от фосфорной смеси — к ужасным ранам легких и отравлению. Кроме того, фосфор очень ядовит, и даже небольшая его концентрация может оказаться смертельной для человека.

Что делать в случае обстрела фосфорными бомбами

Редактор журнала "Defense Express" Сергей Згурец отмечает, что фосфор выжигает территорию на большой площади и причиняет серьезные ожоги. Рациональнее всего находиться в укрытии, говорит он, а в случае прямого попадания под удар фосфорной бомбы необходимо перекрыть доступ кислорода к ране – накрыть ее.

Однако все эти меры лишь частично уменьшают воздействие настолько агрессивных зажигательных боеприпасов, отмечает эксперт.

Как сообщал "Телеграф", ранее мэр Ирпеня сообщил об обстреле оккупантами города фосфорными бомбами.