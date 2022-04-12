Расследование идет: как отреагировали в мире на химатаку в Мариуполе

В мире снова удивляются поступкам рф

В Мариуполе, где до сих пор остаются десятки тысяч мирных граждан и украинские защитники, россиянами было применено химическое оружие. Об этом заявили одни из мариупольских военных — полк "Азов". Вещество сбросили с беспилотника, сообщается о трех пострадавших среди военных.

"Телеграф" напоминает, что ранее мировое сообщество говорило что ответит на применение в Украине химического оружия.

В Пентагоне сообщения проверяют, пока не могут подтвердить. Но при этом пресс-секретарь Министерства обороны Джон Кирби заявил, что в США обеспокоены тем, что россия может применить в Украине слезоточивый газ в сочетании с отравляющими веществами.

В Великобритании глава МИД Лиз Трасс также отметила, что информация проверяется, но использование такого оружия стало бы эскалацией конфликта и что режим путина и он сам будут привлечены к ответственности.

Австралия также отреагировала на вероятное применение рф химического оружия. Глава МИД Марис Пейн назвала это не только грубым нарушением международного права, но и еще "одним свидетельством абсолютного нарушения президентом путиным и россией каждой отдельной ценности и каждого основанного на правилах аспекта глобального порядка". В Австралии также проверяют сообщения по своим источникам.

Мировые СМИ также предупреждают о ужасах химического оружия. "Люди страдают" — пише британская газета "Экспресс" про Мариуполь.

Ужас "химического оружия", когда путин сбрасывает "ядовитое вещество" на город - ""Люди страдают»

Португальская пресса: "Использовала ли Россия химическое оружие при нападении на Мариуполь? Великобритания проводит расследование"

Немецкая пресса: "В Мариуполе вероятно применили химоружие"

О возможности применения химического оружия в Мариуполе напрямую заявляли в российских СМИ представители оккупационных властей ОРДЛО.

Напомним, в связи с опасностью украинский Минздрав выпустил ряд рекомендаций в зависимости от вида примененного химического оружия. "Телеграф" также публиковал информацию о зарине — отравляющем веществе, которое применялось во время российской кампании в Сирии.