Укр

"Буча - фейк, а президент Беларуси - миротворец": 12 циничных заявлений путина и лукашенко

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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александр лукашенко и владимир путин Новость обновлена 12 апреля 2022, 17:15
александр лукашенко и владимир путин

Диктаторы встретились в рф, чтобы обсудить войну в Украине.-

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин и непризнанный президент Беларуси александр лукашенко провели встречу на космодроме "Восточный".

"Телеграф" собрал циничные заявления путина и лукашенко по итогам встречи.

путин и лукашенко много говорили о войне в Украине, а также затронули тему Бучи.

путин:

  • "Русские, украинцы и белорусы — триединый народ. Происходящее в Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было"
  • "Переговоры с Украиной начались благодаря Лукашенко"
  • ""Спецоперация" идёт по изначальному плану Генштаба. Надо достичь цели, минимизируя потери"
  • "В вопросе санкций "блицкриг" не состоялся"
  • "США готовы воевать до последнего украинца"
  • "в Буче такой же фейк, как был с химоружием в Сирии"
  • "Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупиковую ситуациию"
  • ""спецоперация" в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале"

лукашенко:

  • "Если бы Россия хоть чуть запоздала со "спецоперацией", то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар"
  • "Произошедшее в Буче — "британская спецоперация""
  • "Мы когда-то решили, что холодная война закончена. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь"
  • "Надо немного времени, чтобы мир начал голодать — без удобрений урожая не бывает"

Ранее сообщалось, что путин назвал резню в Буче "фейком". Лукашенко добавил, что это была "спланированная специальная операция Британии".

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Война с Россией
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