"Буча - фейк, а президент Беларуси - миротворец": 12 циничных заявлений путина и лукашенко
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Диктаторы встретились в рф, чтобы обсудить войну в Украине.-
Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин и непризнанный президент Беларуси александр лукашенко провели встречу на космодроме "Восточный".
"Телеграф" собрал циничные заявления путина и лукашенко по итогам встречи.
путин и лукашенко много говорили о войне в Украине, а также затронули тему Бучи.
путин:
- "Русские, украинцы и белорусы — триединый народ. Происходящее в Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было"
- "Переговоры с Украиной начались благодаря Лукашенко"
- ""Спецоперация" идёт по изначальному плану Генштаба. Надо достичь цели, минимизируя потери"
- "В вопросе санкций "блицкриг" не состоялся"
- "США готовы воевать до последнего украинца"
- "в Буче такой же фейк, как был с химоружием в Сирии"
- "Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупиковую ситуациию"
- ""спецоперация" в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале"
лукашенко:
- "Если бы Россия хоть чуть запоздала со "спецоперацией", то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар"
- "Произошедшее в Буче — "британская спецоперация""
- "Мы когда-то решили, что холодная война закончена. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь"
- "Надо немного времени, чтобы мир начал голодать — без удобрений урожая не бывает"
Ранее сообщалось, что путин назвал резню в Буче "фейком". Лукашенко добавил, что это была "спланированная специальная операция Британии".
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