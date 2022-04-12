"Буча - фейк, а президент Беларуси - миротворец": 12 циничных заявлений путина и лукашенко

Диктаторы встретились в рф, чтобы обсудить войну в Украине.-

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин и непризнанный президент Беларуси александр лукашенко провели встречу на космодроме "Восточный".

"Телеграф" собрал циничные заявления путина и лукашенко по итогам встречи.

путин и лукашенко много говорили о войне в Украине, а также затронули тему Бучи.

путин:

"Русские, украинцы и белорусы — триединый народ. Происходящее в Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было"

"Переговоры с Украиной начались благодаря Лукашенко"

""Спецоперация" идёт по изначальному плану Генштаба. Надо достичь цели, минимизируя потери"

"В вопросе санкций "блицкриг" не состоялся"

"США готовы воевать до последнего украинца"

"в Буче такой же фейк, как был с химоружием в Сирии"

"Киев отошел от стамбульских договоренностей, вернулись в тупиковую ситуациию"

""спецоперация" в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале"

лукашенко:

"Если бы Россия хоть чуть запоздала со "спецоперацией", то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар"

"Произошедшее в Буче — "британская спецоперация""

"Мы когда-то решили, что холодная война закончена. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь"

"Надо немного времени, чтобы мир начал голодать — без удобрений урожая не бывает"

Ранее сообщалось, что путин назвал резню в Буче "фейком". Лукашенко добавил, что это была "спланированная специальная операция Британии".