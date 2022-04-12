Укр

путин назвал зверства россиян в Буче "фейком, как в Сирии"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кровавый диктатор отрицает свою причастность к геноциду украинцев в Буче Новость обновлена 12 апреля 2022, 16:45
Кровавый диктатор отрицает свою причастность к геноциду украинцев в Буче

путин не признает и того факта, что его армия в Сирии использовала химическое оружие.

Российский диктатор владимир путин назвал истории о пытках и убийствах сотен украинцев, которые совершала вражеская армия в Буче Киевской области, фейком как в Сирии.

Кровавого главу Кремля во вторник, 12 апреля, цитируют пропагандистские росСМИ.

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"В украинской Буче такой же фейк, как был с химоружием в Сирии", — заявил путин.

Стоит отметить, что Буча, Ирпень, Бородянка и некоторые другие населенные пункты Киевской области несколько недель были под оккупацией российских военных, и за это время многие украинцы подверглись издевательствам с их стороны, после чего были убиты. Освободить Киевщину украинской армии удалось 2 апреля, после чего в городах увидели последствия кровавых преступлений, которые кровавая армия оставила за собой. В Буче кадыровцы посреди улицы расстреливали родителей на глазах у детей, а недалеко от Макарова под Киевом нашли автомобиль с убитыми женщинами и детьми, — их расстреляли из БМП при попытке эвакуации. Кроме того, зафиксировано множество случаев изнасилований несовершеннолетних мальчиков и девочек.

А что касается заявления российского президента о "фейке, как с химоружием в Сирии", то уже давно известно и доказано, что российские военные в ходе войны в Сирии не брезговали применением ядовитого химического газа под названием зарин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на РосТВ цинично признались, зачем уничтожили Мариуполь.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Буча
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