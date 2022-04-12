Ватикан собрался мирить "простых" украинок и россиян: вокруг праздника в Риме разгорается громкий скандал

Многим украинцам не понравилась идея Ватикана.

На фоне слухов о приезде Папы Римского в Киев стало известно, что в Ватикане хотят провести "акцию" по примирению украинцев и россиян.

Об этом сообщил директор Института религиозных наук св. Фомы Аквинского в Киеве Петр Балог в Facebook.

Сообщается о планах Ватикана по Крестной дороге в эту Великую Пятницу. Там хотят, чтобы россиянка и украинка вместе несли крест в римском Колизее. Балог отметил, что в Украине пытаются донести Ватикану, что это вызовет большой скандал в обществе.

"Звонил Апостольскому Нунцию, представителю Папы Франциска в Украине, архиепископу Висвальдасу Кулбокасу. Говорили о планах Ватикана по Крестной дороге в эту Великую Пятницу, то есть, что россиянка и украинка должны вместе нести крест в римском Колизее. Нунций говорит, что делают все возможное, чтобы донести до Ватикана абсолютное несоответствие этого "знака примирения" и о скандале, который это уже вызвало и еще вызовет. Посмотрим, что удастся сделать", — рассказал Балог.

Руководительница магистерской программа по медиакоммуникациям УКУ Елена Кулыгина сообщила, что Ватикан хочет, чтобы крест во время Крестной дороги несли украинка и россиянка, проживающие в Италии (обе работают в хосписе).

"Эта новость шокировала всех нас. Этому нет ни здорового объяснения, ни тем более оправдания. Все, что могут сделать украинские католики, это обратиться к своим епископам с просьбой защитить нас. И мы ждем их слова к нам, украинцам, и слово к тем гениям дипломатии и коммуникации (на самом деле нет), которые такое придумали", — отметила Елена.

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Ранее сообщалось, что переговоры между Украиной и россией проходят тяжело. Об этом рассказал один украинских переговорщиков Михаил Подоляк.

Напомним, Подоляк жестко прокомментировал слова президента рф владимира путина о "защите людей на Донбассе".