В СБУ рассказали детали задержания Медведчука

В СБУ показали еще одно фото, подтверждающее задержание Медведчука.

В СБУ подтвердили факт задержания одного из руководителей пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Наручники ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!", — говорится в сообщении.

В спецслужбе также обратились к другим агентам российских спецслужб в Украине и напомнили, что у их преступлений нет срока давности, как нет и мест, где они могли бы спрятаться от правосудия.

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил сотрудников спецслужбы и отметил, что операция по задержанию Медведчука была "молниеносной, опасной и многоуровневой".

"Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", — сказал Баканов.

Как сообщалось ранее, накануне начала полномасштабного военного вторжения россии журналисты заметили, что из дома Медведчука неизвестные вывезли имущество, а также оружие и бронежилеты.

Уже 27 февраля в СМИ появилась информация о том, что Медведчук, который находился под домашним арестом, сбежал. Позже эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко и назвал нардепа "предателем".