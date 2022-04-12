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У СБУ розповіли деталі затримання Медведчука

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Віктор Медведчук Новина оновлена 12 квітня 2022, 22:03
Віктор Медведчук

У СБУ показали ще одне фото, яке підтверджує затримання Медведчука.

У СБУ підтвердили факт затримання одного з керівників проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє пресслужба відомства у своєму телеграм-каналі.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу агресора. Ти можеш переховуватися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть надіти українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це уникнути покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І таких же зрадників України, як ти!", — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі також звернулися до інших агентів російських спецслужб в Україні та нагадали, що їхні злочини не мають терміну давності, як немає і місць, де вони могли б сховатися від правосуддя.

Голова СБУ Іван Баканов подякував співробітникам спецслужби та зазначив, що операція із затримання Медведчука була "блискавичною, небезпечною та багаторівневою".

"Жоден зрадник не втече від покарання і відповідатиме за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", — сказав Баканов.

Як повідомлялося раніше, напередодні початку повномасштабного військового вторгнення росії журналісти зауважили, що з будинку Медведчука невідомі вивезли майно, а також зброю та бронежилети.

Вже 27 лютого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Медведчук, який був під домашнім арештом, втік. Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко та назвав нардепа "зрадником".

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#СБУ #Віктор Медведчук
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