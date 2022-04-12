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СБУ зловила Медведчука у військовій формі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Віктор Медведчук Новина оновлена 12 квітня 2022, 22:00
Віктор Медведчук

Деталі затримання обіцяють повідомити пізніше

Голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, було затримано СБУ після того, як він втік з-під домашнього арешту після початку військового вторгнення росії в Україну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці!", — написав він.

Деталі затримання політика-втікача президент повідомляти не став, зазначивши, що вони будуть озвучені трохи пізніше.

Як повідомлялося раніше, напередодні початку повномасштабного військового вторгнення росії журналісти зауважили, що з будинку Медведчука невідомі вивезли майно, а також зброю та бронежилети.

Вже 27 лютого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Медведчук, який був під домашнім арештом, втік. Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко та назвав нардепа "зрадником".

Щодо його дружини, Оксани Марченко, то вона залишила Україну ще 19 лютого. У ЗМІ повідомили, що вона поїхала через пункт пропуску на Чернігівщині на територію Білорусі разом зі своїми охоронцями.

Теги:
#Україна #СБУ #Віктор Медведчук
Віктор Медведчук
Україна
СБУ зловила Медведчука у військовій формі
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