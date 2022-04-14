Макрон объяснил, почему не хочет называть зверства россиян в Украине геноцидом

По его словам, он предпочитает быть "осторожнее с терминами" и объяснил, что не хочет заниматься "словесной эскалацией"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который ранее назвал русских и украинцев братьями и заявил, что не хочет использовать термин "геноцид" относительно действий россии в Украине, объяснил свой отказ от использования этого термина.

Свое мнение французский лидер выразил в интервью изданию Le Point.

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По его словам, он предпочитает быть "осторожнее с терминами" и объяснил, что не хочет заниматься "словесной эскалацией".

"Я бы сказал, что россия в одностороннем порядке развязала жестокую войну, что сейчас установлено, что военные преступления были совершены российской армией и что теперь необходимо найти виновных, — сказал президент. — То, что происходит — это безумие, это невероятно жестоко, но в то же время я смотрю на факты и хочу сделать все возможное, чтобы и дальше быть в состоянии остановить эту войну и восстановить мир. Поэтому я не уверен, что словесная эскалация помогает делу", — заявил Макрон.

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По словам французского президента, он также объяснил эту свою позицию в утреннем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо этого политик вновь заявил, что Франция сотрудничает с Украиной насчет расследования военных преступлений российских военнослужащих. Это подтверждает предыдущую информацию насчет того, что США и еще несколько стран создадут специальную комиссию для этой цели.

Напомним, что в отличии от Макрона, который сейчас готовится ко второму туру президентских выборов, едва обойдя свою соперницу Марин Ле Пен, другие иностранные политики четко обозначили свою позицию касаемо войны в Украине. Так, американский лидер Джо Байден подчеркнул: россия начала геноцид украинского народа и должна быть остановлена.