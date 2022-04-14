В россии выдали безумное заявление об "украинском авиаударе"

Также россия сообщила об обстреле своей территории в еще одной области, а именно Белгородской. Обвинили в этом тоже, естественно, Украину

Следственный комитет россии отличился очередным лживым заявлением. В СК рф заявили, что "обстрел Брянской области", о котором в россии сообщили ранее, был якобы "авиаударом, нанесенным ВСУ".

Такое заявление СК рф распространили российские СМИ.

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"С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство российской федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области", — выдало очередную порцию лжи российское ведомство.

По сообщению СК, в результате взрыва якобы были повреждены шесть домов и ранены семь человек. СК рф возбудил уголовное дело.

Также россия сообщила об обстреле своей территории в еще одной области, а именно Белгородской. Обвинили в этом тоже, естественно, Украину. Так, белгородский губернатор сообщил об обстреле села Сподарюшино в Грайворонском округе. По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже нет. Жителей Сподарюшено и Безымено временно эвакуировали, в оба села стянули дополнительную охрану.

Напомним, что вчера россия разразилась угрозами относительно возможности удара по Киеву. Так, в Минобороны рф заявили, что "если попытки ударов по объектам в рф продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве".

"Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами российской федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — дословно заявил официальный представитель Минобороны россии, генерал-майор Игорь Конашенков.

Советник главы ОП Алексей Арестович пригрозил Москве ответным ударом за атаку Киева после угроз Минобороны рф подвергнуть атаке органы управления в столице и всем центральным силовым структурам.