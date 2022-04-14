Укр

Арестович пригрозил Москве ответным ударом за атаку на Киев

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Алексей Арестович Новость обновлена 14 апреля 2022, 10:34
Алексей Арестович

Арестович подчеркнул, что у Украины "прекрасные возможности по россии"

Советник главы ОП Алексей Арестович пригрозил Москве ответным ударом за атаку Киева после угроз Минобороны рф подвергнуть атаке органы управления в столице и всем центральным силовым структурам.

Об этом он заявил в разговоре с адвокатом Марком Фейгиным отметив, что такая возможность более чем реальна.

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"Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Возможности по россии у нас прекрасные", — подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, что вчера россия разразилась угрозами относительно возможности удара по Киеву. Так, в Минобороны рф заявили, что "если попытки ударов по объектам в рф продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве".

"Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами российской федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — дословно заявил официальный представитель Минобороны россии, генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Украина окончательно выиграла битву за Киев, ведь количество жертв среди мирного населения не позволяет об этом говорить. Более того, президент не уверен, что оккупанты окончательно отказались от намерений брать столицу Украины.

Теги:
#Война #Алексей Арестович #Арестович
Алексей Арестович
Украина
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