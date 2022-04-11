Укр

Зеленский заговорил о новой битве за Киев

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Глава государства уверен в победе Украины в войне с Россией Новость обновлена 11 апреля 2022, 17:39
Глава государства уверен в победе Украины в войне с Россией

Президент не считает, что битва за Киев была последней

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Украина окончательно выиграла битву за Киев, ведь количество жертв среди мирного населения не позволяет об этом говорить. Более того, президент не уверен, что оккупанты окончательно отказались от намерений брать столицу Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

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На вопрос, выиграла ли Украина битву за Киев украинский президент ответил следующим образом: "Я думаю, что да, но это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев. Какая цена… Потом что-то проиграть, я так не могу оценить. Я смогу это сказать только после того, когда мы победим в этой войне, когда мы освободим наши территории".

По словам главы государства, о победе в битве за Киев он не может говорить еще и потому, что Буча, Ирпень, Гостомель — это тоже значительная часть Киевской области.

"Если там были полностью уничтожены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А мы победили, я не готов пока сказать", — отметил Зеленский.

Он добавил, что четко представляет победу Украины в войне с россией и подчеркнул, что главное — это наши люди, без которых территории не имеют смысла. И победа, по мнению президента, это и возвращение людей на отвоеванные территории, в том числе.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович также не исключает, что в ближайшее десятилетие россия может пойти на еще несколько новых столкновений с Украиной, ведь Кремль "ищет новую форму империи". При этом, по мнению Арестовича, активная фаза войны постепенно заканчивается, она становится позиционной, ведь сил для мощных наступлений у россиян уже нет.

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#Украина #Киев #Россия #Война
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