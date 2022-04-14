медведев опять сыпет угрозами - теперь уже Швеции и Финляндии

россия очевидно не в восторге из-за вероятного вступления еще двух стран в Альянс

Список зарегистрированных противников россии официально увеличится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

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Указанную информацию обнародовал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) россии Дмитрий Медведев в своем "Телеграмм-канале" в четверг, 14 апреля.

"Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально под белые ручонки, в кратчайшие сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Свои Welcome! пустим сразу. А что это значит? Это значит, что в россии станет больше официально зарегистрированных противников", — говорится в тексте публикации.

Что касается безъядерной Балтики, то медведев подчеркнул, что в случае, если Швеция и Финляндия все же войдут в список стран Альянса, то о ней можно вообще забыть. Кроме того, он отметил, что сухопутные границы, которые увеличатся более чем вдвое после вступления этих стран, НАТО придется укреплять: усиливать группировки сухопутных сил и ПВО, а также развертывать мощные военно-морские силы в акватории Финского залива.

"До сегодняшнего дня россия на такие мероприятия не шла и идти не собиралась. Если нас заставят, что ж, "заметьте, не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма", — добавил замглавы СБ рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель страны-агрессора дмитрий медведев накануне заявил, что пятый пакет санкций, введенных из-за развязанной россией войны в Украине, он считает "незаконными", а страны, которые их вводят, "враждебными".