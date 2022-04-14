Два украинских летчика вернулись из плена: рассказали о жестокости россиян

Украинских пилотов постоянно допрашивали и не оказывали медицинской помощи.

Украинские летчики Иван Пепеляшко и Алексей Чиж освобождены из российского плена.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Facebook.

Известно, что пилоты попали в плен российских оккупантов 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской область. Для пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами.

Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся, но в большинстве раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно".

Пилотов постоянно допрашивали.

"Каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину придумал Ленин. Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать зараженные части, будут отрезать по кусочку. Упоминали о наших семьях и об опасности, которая им угрожает", — вспоминает Алексей Чиж.

Освобожденные пилоты рассказали, что российские офицеры даже при допросах признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей достичь не удалось..

"Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков". Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галычину заберет Польша. Просто йо*нуты какие-то…", — говорит Иван Пепеляшко.

Сейчас пилоты находятся в безопасности. Они в госпитале и получают необходимую медицинскую помощь. По возвращении из плена пилотов встретил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Напомним, ранее Украина и россия провели несколько обменов пленными.

Первый состоялся 24 марта в формате "10 на 10". В Украину были возвращены 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. Второй обмен состоялся 1 апреля в формате 86 на 86.

9 апреля состоялся третий обмен пленными между Украиной и россией. Всего удалось освободить 26 наших людей.