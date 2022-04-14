Байден готов приехать в Киев: подробности (видео)

Хозяин Белого дома готов отправиться в Украину

Президент США Джо Байден, который недавно впервые заговорил о геноциде украинского народа в контексте продолжающегося вторжения россии, заявил, что Штаты определяются с составом делегации для визита в Украину, более того, он сам готов осуществить визит.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Журналисты спросили Байдена, будут ли США посылать высокопоставленных чиновников в Украину, на что глава Белого дома ответил: "Мы принимаем это решение сейчас".

На уточняющий вопрос, готов ли он отправиться в Украину, Байден ответил: "Да".

Примечательно, что еще четыре дня назад в пресс-службе Белого дома заявляли, что визит президента США в Украину не планируется.

Вместе с тем издание Politico сообщало со ссылкой на собственные источники, что администрация США проводит внутренние обсуждения по поводу отправки высокопоставленного американского чиновника в Киев с целью продемонстрировать поддержку Украине.

Наиболее вероятными кандидатами для поездки в Киев издание называло госсекретаря США Энтони Блинкена или министра обороны Ллойда Остина. Также администрация рассматривает кандидатуры самого американского президента и вице-президента США Камалы Харрис.

Собеседники Politico отмечали, что, если США решат отправить кого-то в Киев, то предварительного объявления о поездке не будет из соображений безопасности.

Как сообщалось, 9 апреля Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В столице Украины он встретился с президентом Владимиром Зеленским. После встречи они прогулялись по центру Киева, где им подарили петушков.

Также Киев 13 апреля посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Как и Джонсон, в украинскую столицу Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис прибыли поездом "Укрзализныци".

По итогам визита они вместе с президентом Украины дали совместную пресс-конференцию в Киеве.