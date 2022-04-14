Укр

Зеленский хочет поскорее обсудить с Макроном его скандальные слова

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
564
Владимир Зеленский Новость обновлена 14 апреля 2022, 10:21
Владимир Зеленский

Глава государства назвал речь французского лидера "болезненной" для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует как можно быстрее обсудить с лидером Франции Эманюэлем Макроном его заявление по поводу "братских народов". Глава украинского государства рассчитывает, что этот разговор состоится уже в ближайшее время.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Указанную информацию он обнародовал на пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

"Я честно не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдиво… мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить об этом вопросе ", — сказал Зеленский.

Напомним, что накануне французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с очередным заявлением, в котором назвал украинцев и россиян "братьями", а также подчеркнул, что в связи с этим предпочитает избегать термина "геноцид" в отношении зверств, которые российская армия совершает на украинских землях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Франции заявил, что в ближайшие дни планирует снова пообщаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Теги:
#Президент #Заявление #Зеленский #Заява
Алексей Арестович
Украина
Арестович пригрозил Москве ответным ударом за атаку на Киев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Арестович пригрозил Москве ответным ударом за атаку на Киев
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский хочет поскорее обсудить с Макроном его скандальные слова
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
"Слуга народа" не поддержит нашумевший законопроект о мужчинах-беженцах
Дата публикации
Категория
Взрыв моста уничтожил 5 вражеских единиц техники
Пять машин одним взрывом: спецназовцы поделились фото уничтоженной техники россиян
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"