Зеленский хочет поскорее обсудить с Макроном его скандальные слова

Глава государства назвал речь французского лидера "болезненной" для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует как можно быстрее обсудить с лидером Франции Эманюэлем Макроном его заявление по поводу "братских народов". Глава украинского государства рассчитывает, что этот разговор состоится уже в ближайшее время.

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Указанную информацию он обнародовал на пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

"Я честно не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдиво… мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить об этом вопросе ", — сказал Зеленский.

Напомним, что накануне французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с очередным заявлением, в котором назвал украинцев и россиян "братьями", а также подчеркнул, что в связи с этим предпочитает избегать термина "геноцид" в отношении зверств, которые российская армия совершает на украинских землях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Франции заявил, что в ближайшие дни планирует снова пообщаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.