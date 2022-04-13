Укр

Макрон назвал украинцев и русских "братьями"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Риторика Макрона очень похожа на попытку усидеть на двух стульях одновременно Новость обновлена 13 апреля 2022, 11:46
Риторика Макрона очень похожа на попытку усидеть на двух стульях одновременно

От использования неких слов для комментирования войны в Украине политик отказывается

Французский лидер Эмманюэль Макрон, который объявил о желании вновь созвониться с Зеленским и путиным в ближайшее время, назвал украинцев и россиян "братьями". Также он подчеркнул, что в связи с этим предпочитает избегать термина "геноцид" по отношению к тому, что армия рф уже 48-й день творит в Украине.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова Макрона в эфире французского телеканала France 2.

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Президент Франции заверяет, что прикладывает все усилия, дабы остановить военную агрессию россии и вернуть в Украину мир.

"Сегодня я был бы осторожен с такими терминами [про геноцид — ред.], потому что эти два народа — братья. Я не уверен, что эскалация риторики помогает этому делу, — среди прочего отметил он, добавив: — Но что мы можем сказать точно, так это то, что ситуация неприемлема и что это военные преступления".

Также Макрон подчеркнул, что армия рф бесчинствует на "европейской земле", тем самым присоединившись к риторике многих стран ЕС, которые радушно относятся к идее европейской Украины.

Помимо этого политик вновь заявил, что Франция сотрудничает с Украиной насчет расследования военных преступлений российских военнослужащих. Это подтверждает предыдущую информацию насчет того, что США и еще несколько стран создадут специальную комиссию для этой цели.

Напомним, что в отличии от Макрона, который сейчас готовится ко второму туру президентских выборов, едва обойдя свою соперницу Марин Ле Пен, другие иностранные политики четко обозначили свою позицию касаемо войны в Украине. Так, американский лидер Джо Байден подчеркнул: россия начала геноцид украинского народа и должна быть остановлена.

Теги:
#Украина #Франция #Россия #Война #Президент Франции #Эмманюэль Макрон
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