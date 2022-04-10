Выборы во Франции: Макрон потерял лидерство, но догоняет Ле Пен (обновляется)
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Два кандидата, которые пройдут во второй тур, уже известны
Во Франции, где проходит первый тур президентских выборов, уже подсчитали более половины голосов.
Об этом информирует FranceInfo.
Согласно результатам подсчета 60% голосов ультраправый кандидат Марин Ле Пен набирает 27,07%, в то время как действующий президент Франции Эммануэль Макрон отошел на второе место с 26,93%.
Кандидат от левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон набирает около 20%.
После подсчёта 65% голосов:
- Макрон: 27,03%
- Ле Пен: 26,88%
После подсчета 70% голосов:
- Макрон — 27,07%
- Ле Пен — 26,65%
Примечательно, что экзитполы прогнозируют победу Макрона в первом туре с результатом в 28,1% голосов. Ле Пен же пророчат второе место с 23,3%.
Пока не понятно, кто же стал лидером в первом туре, но уже очевидно, что именно эти два кандидата сойдутся в борьбе за президентское кресло во время второго тура, который запланирован на 24 апреля.
Также стоит отметить, что большинство кандидатов, которые не вышли в лидеры президентской гонки призвали своих избирателей во втором туре поддержать Макрона и не дать возможности ультраправым прийти ко власти. Единственным, кто призвал голосовать за Ле Пен стал лидер еще одной ультраправой партии "Реконкиста" Эрик Земмур, который может рассчитывать на около 7% голосов.
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