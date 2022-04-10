Выборы во Франции: Макрон потерял лидерство, но догоняет Ле Пен (обновляется)

Два кандидата, которые пройдут во второй тур, уже известны

Во Франции, где проходит первый тур президентских выборов, уже подсчитали более половины голосов.

Об этом информирует FranceInfo.

Согласно результатам подсчета 60% голосов ультраправый кандидат Марин Ле Пен набирает 27,07%, в то время как действующий президент Франции Эммануэль Макрон отошел на второе место с 26,93%.

Кандидат от левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон набирает около 20%.

После подсчёта 65% голосов:

Макрон: 27,03%

Ле Пен: 26,88%

После подсчета 70% голосов:

Макрон — 27,07%

Ле Пен — 26,65%

Примечательно, что экзитполы прогнозируют победу Макрона в первом туре с результатом в 28,1% голосов. Ле Пен же пророчат второе место с 23,3%.

Пока не понятно, кто же стал лидером в первом туре, но уже очевидно, что именно эти два кандидата сойдутся в борьбе за президентское кресло во время второго тура, который запланирован на 24 апреля.

Также стоит отметить, что большинство кандидатов, которые не вышли в лидеры президентской гонки призвали своих избирателей во втором туре поддержать Макрона и не дать возможности ультраправым прийти ко власти. Единственным, кто призвал голосовать за Ле Пен стал лидер еще одной ультраправой партии "Реконкиста" Эрик Земмур, который может рассчитывать на около 7% голосов.