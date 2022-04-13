Укр

Макрон снова захотел позвонить путину и Зеленскому: о чем будут говорить

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
837
Эмманюэль Макрон Новость обновлена 13 апреля 2022, 10:28
Эмманюэль Макрон

По словам Макрона, он много времени уделяет украинской теме

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует снова пообщаться по телефону с российским лидером владимиром путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Указанную информацию французский президент обнародовал в среду во время эфира на телеканале "France 2", — передает " ТАСС ".

"В ближайшие дни я снова переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с лидером россии Владимиром Путиным", — сообщил Макрон, который сейчас готовится ко второму сроку на президентских выборах во Франции.

Также он добавил, что приложит "максимум усилий, чтобы сохранить способность остановить эти боевые действия" и обсудит деэскалацию в украинских регионах.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон уже неоднократно проводил телефонные разговоры с кровавым диктатором российской федерации и призывал к разрешению конфликта с Украиной мирным путем, прекратив боевые действия на украинских землях, однако все призывы французского лидера были безуспешными.

Ранее Телеграф сообщал, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать одним из государств-гарантов безопасности Украины, согласно новому международному договору, который на переговорах в Стамбуле 29 марта обсуждали представители украинской и российской сторон.

Теги:
#Путин #Война #Зеленский #Звонок #Макрон
Алексей Арестович
Украина
В Мариуполе морпехи пробились к "Азову": Арестович сообщил детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
В Мариуполе морпехи пробились к "Азову": Арестович сообщил детали
Дата публикации
Категория
Эмманюэль Макрон
Макрон снова захотел позвонить путину и Зеленскому: о чем будут говорить
Дата публикации
Категория
Украинцы теперь имеют больше возможностей защитить небо
Важное вооружение от американцев уже в Украине – Пентагон
Дата публикации
Категория
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии собираются в Киев
Сразу четыре европейских президента едут в Киев на встречу к Зеленскому: первое фото
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 13 апреля
Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а путин гнет свою линию