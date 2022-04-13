Макрон снова захотел позвонить путину и Зеленскому: о чем будут говорить

По словам Макрона, он много времени уделяет украинской теме

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует снова пообщаться по телефону с российским лидером владимиром путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Указанную информацию французский президент обнародовал в среду во время эфира на телеканале "France 2", — передает " ТАСС ".

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"В ближайшие дни я снова переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с лидером россии Владимиром Путиным", — сообщил Макрон, который сейчас готовится ко второму сроку на президентских выборах во Франции.

Также он добавил, что приложит "максимум усилий, чтобы сохранить способность остановить эти боевые действия" и обсудит деэскалацию в украинских регионах.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон уже неоднократно проводил телефонные разговоры с кровавым диктатором российской федерации и призывал к разрешению конфликта с Украиной мирным путем, прекратив боевые действия на украинских землях, однако все призывы французского лидера были безуспешными.

Ранее Телеграф сообщал, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать одним из государств-гарантов безопасности Украины, согласно новому международному договору, который на переговорах в Стамбуле 29 марта обсуждали представители украинской и российской сторон.