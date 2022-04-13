Байден впервые заговорил о геноциде украинцев

Глава Белого дома впервые упомянул о геноциде после начала российского вторжения в Украину

Президент США Джо Байден впервые заговорил о геноциде украинского народа в контексте продолжающегося вторжения россии в нашу страну.

Его слова приводит CNBC.

Байден выступил на митинге в небольшом городке Менло (штат Айова), где намекнул, что повышение цен на топливо в США напрямую связано с действиями кровавого диктатора владимира путина.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправить свой бак — ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на другом конце мира", — сказал президент США.

Стоит отметить, что в администрации Байдена уже говорили, что основным фактором приведшим к росту цен на бензин является вторжение путина в Украину.

Издание также напомнило, что в Госдепе США есть весьма строгая процедура определения того, является ли массовое убийство людей геноцидом. Это включает в себя длительное расследование и тщательный сбор доказательств.

Напомним, 4 апреля у президента США уже спрашивали, считает ли он зверства россиян в Буче и других городах Киевской области геноцидом украинцев. Тогда он ответил, что считает это "не геноцидом, а военным преступлением".

Президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о геноциде украинцев еще 10 марта, после того, как российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе.