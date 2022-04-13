Сразу четыре европейских президента едут в Киев на встречу к Зеленскому: первое фото

Президенты обсудят политическую поддержку и военную помощь Украине.

В Киев 13 апреля приедут президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

В повестке дня — предоставление военной и политической помощи Украине.

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В украинскую столицу прибудут поездом "Укрзализныци" Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.

Соответствующее фото разместил у себя в Twitter глава Литвы.

"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", — подписал он пост.

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды также опубликовала фото президентов в поезде.

Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис направляются в Киев

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Напомним, президенту Германии Штанйнмайеру Украина в приезде отказала из-за его близких связей с рф.

В свою очередь в Берлине решение Киева восприняли с удивлением и отметили, что в последнее время риторика Штайнмайера относительно путина существенно изменилась. Немецкий президент заявил, что российский глава вместе с главой МИД рф должен понести ответственность за свои военные преступления в Украине