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Відразу чотири європейські президенти їдуть до Києва на зустріч до Зеленського: перше фото

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії збираються до Києва Новина оновлена 13 квітня 2022, 08:16
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії збираються до Києва

Президенти обговорять політичну підтримку та військову допомогу Україні.

До Києва 13 квітня прибудуть президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

На порядку денному — надання військової та політичної допомоги Україні.

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В українську столицю приїдуть потягом "Укрзалізниці" Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс та Алар Каріс.

Відповідне фото розмістив у Twitter глава Литви.

"Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет та свободу", — підписав він пост.

Канцелярія президента Польщі Анджея Дуди також опублікувала фото президентів у поїзді.

Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс та Алар Каріс
Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс та Алар Каріс

Нагадаємо, президентові Німеччини Штанйнмайєру Україна у приїзді відмовила через його близькі зв’язки з рф.

У свою чергу, у Берліні рішення Києва сприйняли з подивом і зазначили, що останнім часом риторика Штайнмайєра щодо путіна істотно змінилася. Німецький президент заявив, що російський глава разом із главою МЗС росії повинен понести відповідальність за свої військові злочини в Україні.

Теги:
#Польща #Естонія #Росія #Литва #Латвія
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії збираються до Києва
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Відразу чотири європейські президенти їдуть до Києва на зустріч до Зеленського: перше фото
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