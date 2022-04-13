Відразу чотири європейські президенти їдуть до Києва на зустріч до Зеленського: перше фото
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Президенти обговорять політичну підтримку та військову допомогу Україні.
До Києва 13 квітня прибудуть президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.
На порядку денному — надання військової та політичної допомоги Україні.
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В українську столицю приїдуть потягом "Укрзалізниці" Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс та Алар Каріс.
Відповідне фото розмістив у Twitter глава Литви.
"Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет та свободу", — підписав він пост.
Канцелярія президента Польщі Анджея Дуди також опублікувала фото президентів у поїзді.
Нагадаємо, президентові Німеччини Штанйнмайєру Україна у приїзді відмовила через його близькі зв’язки з рф.
У свою чергу, у Берліні рішення Києва сприйняли з подивом і зазначили, що останнім часом риторика Штайнмайєра щодо путіна істотно змінилася. Німецький президент заявив, що російський глава разом із главою МЗС росії повинен понести відповідальність за свої військові злочини в Україні.
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