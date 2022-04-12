Зеленський відмовився прийняти Штайнмаєра через його зв'язки з росією

У Києві натякнули, що німецькому президенту тут поки не раді.

Президент України Володимир Зеленський відмовився прийняти у Києві президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра. Причиною цього стали "тісні зв'язки" між німецьким лідером та його російським колегою володимиром путіним.

Про це у вівторок, 12 квітня, повідомило видання Bild.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

За інформацією видання, Штайнмаєр мав прибути в Україні з офіційним візитом у середу, 13 квітня, разом з іншими урядовими делегаціями з країн ЄС, однак його персоні у Києві виявилися не раді.

"На шляху став президент України Володимир Зеленський. Наразі він не хоче зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві. Іншим політикам ЄС дозволено приїхати", — повідомило німецьке видання Bild.

Причиною такого рішення українського президента, пише Bild, стали тісні зв'язки Штайнмаєра з росією, які увесь свій спостерігав останніми роками. Зазначається, що Штайнмаєр як міністр закордонних справ підтримував контакти з російським колегою Сергієм Лавровим. Крім того, чинний президент Німеччини був активним прихильником російського газопроводу "Північний потік — 2" та вважається архітектором дружньої до росії політики федерального уряду

"Ми всі знаємо про тісні зв'язки Штайнмаєра з росією, які також були сформовані формулою Штайнмаєра. Нині йому не раді у Києві. Подивимося, чи це зміниться знову" — наводить видання слова українського дипломата.

Оновлено: Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив, що він збирався їхати що до Києва разом з колегами з Польщі, Литви, Латвії та Естонії, проте керівництво України назвало його присутність небажаною.

Варто зазначити, що останнім часом риторика Штайнмаєра щодо путіна суттєво змінилася. Німецький президент заявив, що російський президент разом з головою МЗС рф повинен понести відповідальність за свої військові злочини в Україні та постати перед трибуналом з військових злочинів у Гаазі.

Раніше Штайнмаєр визнав, що припускався багатьох помилок щодо відносин з росією та кривавим диктатором володимиром путіним. Ймовірно, що це сталося після того, як його розкритикували через проросійську позицію. Зокрема посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що політик несерйозно ставиться до загрози, що йде від путіна, навіть попри початок вторгнення в Україну