Штайнмаєр уже хоче трибуналу для свого колишнього "приятеля" путіна

Схоже, диктатор путін "втратив" підтримку Штайнмайєра

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який раніше визнав, що помилявся щодо владимира путіна, заявив, що президент рф повинен понести відповідальність за свої військові злочини в Україні, постав перед трибуналом з військових злочинів у Гаазі. Те саме має чекати і главу МЗС рф сергія лаврова.

Про це Штайнмаєр заявив в інтерв’ю німецькому журналу Der Spiegel.

"Кожен, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. Сюди входять солдати. У тому числі воєначальники. І, звісно, ті, хто несе політичну відповідальність" — зазначив президент ФРН.

Зазначимо, що раніше відносини Штайнмаєра і путіна були дружнішими. Президента Німеччини навіть часто критикували через його проросійську позицію. Зокрема посол України у ФРН Андрій Мельник заявляв, що політик несерйозно ставиться до загрози, що походить від путіна, навіть після початку війни в Україні.

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Крім того, різку критику зазнав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент Франції Еммануель Макрон. Зокрема прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував їх за те, що ті не роблять дійсно ефективних кроків, щоб змусити путі поплатитися за свої злочини проти України.