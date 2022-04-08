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Штайнмаєр уже хоче трибуналу для свого колишнього "приятеля" путіна

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Штайнмаєр уже хоче трибуналу для свого колишнього "приятеля" путіна Новина оновлена 08 квітня 2022, 13:16

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який раніше визнав, що помилявся щодо владимира путіна, заявив, що президент рф повинен понести відповідальність за свої військові злочини в Україні, постав перед трибуналом з військових злочинів у Гаазі. Те саме має чекати і главу МЗС рф сергія лаврова.

Про це Штайнмаєр заявив в інтерв’ю німецькому журналу Der Spiegel.

"Кожен, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. Сюди входять солдати. У тому числі воєначальники. І, звісно, ті, хто несе політичну відповідальність" — зазначив президент ФРН.

Зазначимо, що раніше відносини Штайнмаєра і путіна були дружнішими. Президента Німеччини навіть часто критикували через його проросійську позицію. Зокрема посол України у ФРН Андрій Мельник заявляв, що політик несерйозно ставиться до загрози, що походить від путіна, навіть після початку війни в Україні.

Крім того, різку критику зазнав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент Франції Еммануель Макрон. Зокрема прем’єр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував їх за те, що ті не роблять дійсно ефективних кроків, щоб змусити путі поплатитися за свої злочини проти України.

Теги:
#Німеччина #Путін #Франк Вальтер Штайнмаєр #Штайнмаєр
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