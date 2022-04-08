Штайнмайер уже хочет трибунала для своего бывшего "приятеля" путина

Похоже диктатор путин "потерял" поддержку Штайнмайера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который ранее признал, что ошибался насчет владимира путина, заявил, что президент россии должен понести ответственность за свои военные преступления в Украине, представ перед трибуналом по военным преступлениям в Гааге. То же самое должно ждать и главу МИД рф сергея лаврова.

Об этом Штайнмайер заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

"Каждый, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. Сюда входят солдаты. В том числе военачальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность" — отметил президент ФРГ.

Отметим, что ранее отношения Штайнмайера и путина были более дружескими. Президента Германии даже часто подвергали критике из-за его пророссийской позиции. В частности посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что политик несерьезно относится к угрозе исходящей от путина, даже после начала войны в Украине.

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Кроме того, резкой критике подвергся и канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Франции Эммануэль Макрон. В частности премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал их за то, что те не предпринимают действительно эффективных шагов, чтобы заставить путина поплатиться за свои преступления против Украины