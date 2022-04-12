Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с россией

В Киеве намекнули, что немецкому президенту здесь пока не рады.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Причиной тому стали "тесные связи" между немецким лидером и его российским коллегой владимиром путиным.

Об этом во вторник, 12 апреля, сообщило издание Bild.

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По информации издания, Штайнмайер должен был прибыть в Украину с официальным визитом в среду, 13 апреля, вместе с другими правительственными делегациями из стран ЕС, однако его персоне в Киеве оказались не рады.

"На пути стал президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас он не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве. Другим политикам ЕС разрешено приехать", — сообщило немецкое издание Bild.

Причиной такого решения украинского президента, пишет Bild, стали тесные связи Штайнмайера с россией, которые весь мир наблюдал в последние годы. Отмечается, что Штайнмайер, как министр иностранных дел, поддерживал контакты с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, действующий президент Германии был активным сторонником российского газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружественной россии политики федерального правительства.

"Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с россией, которые также были сформированы формулой Штайнмайера. Сейчас ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это снова" — приводит издание слова украинского дипломата.

Обновлено: Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что он собирался ехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако руководство Украины назвало его присутствие нежелательным.

Следует отметить, что в последнее время риторика Штайнмайера относительно путина существенно изменилась. Немецкий президент заявил, что российский глава вместе с главой МИД рф должен понести ответственность за свои военные преступления в Украине и предстать перед трибуналом по военным преступлениям в Гааге.

Ранее Штайнмайер признал, что допускал многие ошибки в отношениях с россией и кровавым диктатором владимиром путиным. Вероятно, это произошло после того, как его раскритиковали из-за пророссийской позиции. В частности, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что политик несерьезно относится к угрозе, исходящей от путина, даже несмотря на начало вторжения в Украину.