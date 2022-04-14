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Зеленський хоче якнайшвидше обговорити з Макроном його скандальні слова

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 14 квітня 2022, 10:21
Володимир Зеленський

Глава держави назвав промову французького лідера "болючою" для українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує якнайшвидше обговорити з лідером Франції Еманюелем Макроном його заяву щодо "братніх народів". Глава української держави розраховує, що ця розмова відбудеться вже найближчим часом.

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Вказану інформацію він оприлюднив на спільній прес-конференції з президентами Литви, Латвії, Естонії та Польщі.

"Я чесно не чув пана президента Французької Республіки. Якщо ця заява правдива… ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі, тому я обов'язково зроблю все, щоб сьогодні з ним поговорити про це питання", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні французький лідер Емманюель Макрон виступив із черговою заявою, в якій назвав українців та росіян "братами", а також підкреслив, що у зв’язку з цим вважає за краще уникати терміну "геноцид" у відношенні звірств, які російська армія вчиняє на українських землях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Франції заявив, що у найближчі дні планує знову поспілкуватися телефоном із російським лідером володимиром путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Теги:
#Президент #Заява #Зеленський #Заява
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