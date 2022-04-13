Макрон назвав українців та росіян "братами"

Від використання якихось слів для коментування війни в Україні політик відмовляється

Французький лідер Емманюель Макрон, який оголосив про бажання знову зателефонувати із Зеленським і путіним найближчим часом, назвав українців та росіян "братами". Також він підкреслив, що у зв’язку з цим вважає за краще уникати терміну "геноцид" по відношенню до того, що армія Росії вже 48-й день творить в Україні.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова Макрона в ефірі французького телеканалу France 2.

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Президент Франції запевняє, що докладає всіх зусиль, щоб зупинити військову агресію росії та повернути в Україну мир.

"Сьогодні я був би обережний з такими термінами [про геноцид — ред.] , тому що ці два народи — брати. Я не впевнений, що ескалація риторики допомагає цій справі, — серед іншого зазначив він, додавши: — Але що ми можемо сказати точно, так це те, що ситуація є неприйнятною і що це військові злочини".

Також Макрон підкреслив, що армія Росії займається розбоєм на "європейській землі", тим самим приєднавшись до риторики багатьох країн ЄС, які привітно ставляться до ідеї європейської України.

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Крім цього, політик знову заявив, що Франція співпрацює з Україною щодо розслідування військових злочинів російських військовослужбовців. Це підтверджує попередню інформацію щодо того, що США та ще кілька країн створять спеціальну комісію для цієї мети.

Нагадаємо, що на відміну від Макрона, який зараз готується до другого туру президентських виборів, ледь обійшовши свою суперницю Марін Ле Пен, інші іноземні політики чітко позначили свою позицію щодо війни в Україні. Так, американський лідер Джо Байден наголосив: росія розпочала геноцид українського народу і має бути зупинена.