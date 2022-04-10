Вибори у Франції: Макрон втратив лідерство, але наздоганяє Ле Пен (оновлюється)

Два кандидати, які пройдуть у другий тур, вже відомі

У Франції, де відбувається перший тур президентських виборів, уже підрахували більше половини голосів.

Про це інформує FranceInfo.

Згідно з результатами підрахунку 60% голосів ультраправий кандидат Марін Ле Пен набирає 27,07%, у той час, як президент Франції Еммануель Макрон відійшов на друге місце з 26,93%.

Кандидат від лівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон набирає близько 20%.

Після підрахунку 65% голосів:

Макрон: 27,03%

Ле Пен: 26,88%

Після підрахунку 70% голосів:

Макрон — 27,07%

Ле Пен — 26,65%

Примітно, що екзитполи прогнозують перемогу Макрона у першому турі з результатом 28,1% голосів. Ле Пен пророкують друге місце з 23,3%.

Поки не зрозуміло, хто ж став лідером у першому турі, але вже очевидно, що саме ці два кандидати зійдуться у боротьбі за президентське крісло під час другого туру, який заплановано на 24 квітня.

Також варто зазначити, що більшість кандидатів, які не вийшли у лідери президентських перегонів, закликали своїх виборців у другому турі підтримати Макрона і не дати можливості ультраправим прийти до влади. Єдиним, хто закликав голосувати за Ле Пен, став лідер ще однієї ультраправої партії "Реконкіста" Ерік Земмур, який може розраховувати на близько 7% голосів.