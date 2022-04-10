Вибори у Франції: Макрон втратив лідерство, але наздоганяє Ле Пен (оновлюється)
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Два кандидати, які пройдуть у другий тур, вже відомі
У Франції, де відбувається перший тур президентських виборів, уже підрахували більше половини голосів.
Про це інформує FranceInfo.
Згідно з результатами підрахунку 60% голосів ультраправий кандидат Марін Ле Пен набирає 27,07%, у той час, як президент Франції Еммануель Макрон відійшов на друге місце з 26,93%.
Кандидат від лівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон набирає близько 20%.
Після підрахунку 65% голосів:
- Макрон: 27,03%
- Ле Пен: 26,88%
Після підрахунку 70% голосів:
- Макрон — 27,07%
- Ле Пен — 26,65%
Примітно, що екзитполи прогнозують перемогу Макрона у першому турі з результатом 28,1% голосів. Ле Пен пророкують друге місце з 23,3%.
Поки не зрозуміло, хто ж став лідером у першому турі, але вже очевидно, що саме ці два кандидати зійдуться у боротьбі за президентське крісло під час другого туру, який заплановано на 24 квітня.
Також варто зазначити, що більшість кандидатів, які не вийшли у лідери президентських перегонів, закликали своїх виборців у другому турі підтримати Макрона і не дати можливості ультраправим прийти до влади. Єдиним, хто закликав голосувати за Ле Пен, став лідер ще однієї ультраправої партії "Реконкіста" Ерік Земмур, який може розраховувати на близько 7% голосів.
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